Paris Saint-Germain bei der Klub-WM: Termine, Rivalen und der Weg ins Finale

HQ

Paris Saint-Germain, der jüngste Europameister, ist natürlich einer der 32 Klubs, die an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen, und der einzige französische Klub in diesem neuen und spannenden Wettbewerb.

Die Mannschaft von Luis Enrique hat sich zu einer festen Größe entwickelt, daher ist es nur natürlich, dass ihre Spiele zu den am meisten erwarteten des Wettbewerbs gehören werden. Werden sie nach dem Gewinn der französischen Meisterschaft, des französischen Pokals und der Champions League ihre Saison mit der Eroberung der Welt beenden?

PSG-Gruppenspiele bei der Klub-WM

Paris Saint-Germain ist Teil der Gruppe B, einer schweren Gruppe, zu der Atlético Madrid, der jüngste Libertadores-Meister Botafogo und der Gewinner des Concacaf Champions Cup 2022, die Seattle Sounders, gehören. Die Übereinstimmungen sind:



Sonntag, 15. Juni: PSG - Atlético de Madrid: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Freitag, 20. Juni: PSG vs. Botafogo: 2:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ



Montag, 23. Juni: Seattle Sounders vs. PSG: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Möglicher Weg für PSG ins Finale bei der Klub-WM

Da PSG Teil der Gruppe B ist, würden sie im Falle eines Einzugs ins Achtelfinale auf Mannschaften der Gruppe A treffen. Das bedeutet, dass ihre potenziellen Rivalen in der ersten K.o.-Phase sind:



Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami



Und je nachdem, ob sie den ersten oder zweiten Platz in der Gruppe belegten, spielten sie ihre Spiele auf:



Samstag, 28. Juni: Sieger der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B: 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Sonntag, 29. Juni: Sieger der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A: 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Wenn sie gewinnen, wäre der nächste Rivale im Viertelfinale einer in dieser Liste:



Flamengo



ES Tunis



Chelsea



Los Angeles FC



Bayern München



Auckland Stadt



Boca Junioren



Benfica (Benfica Benfica)



Danach könnten sie die Viertelfinalspiele am Samstag, den 5. Juli um 15:00 Uhr MESZ oder Samstag, den 5. Juli um 18:00 Uhr MESZ bestreiten und entweder eines der Halbfinalspiele am Dienstag, den 8. Juli um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ am 8. Juli oder den 9. Juli bestreiten. Denkt daran, dass das Finale am Sonntag, den 13. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ stattfindet. Glauben Sie, dass Paris Saint-Germain dabei sein wird?