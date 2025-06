Zeiten und wie man den Großen Preis von Kanada in der Formel 1 an diesem Wochenende sehen kann

HQ

Die Formel 1 verlässt Europa für den nächsten Grands Prix-Lauf, der an diesem Wochenende in Kanada beginnt. Für europäische Fans hat dies einige Vorteile, da die F1 am späten Nachmittag und Abend zu sehen ist, eine Veranstaltung zur Hauptsendezeit, um zu sehen, ob Max Verstappen noch einige Chancen hat, die Dominanz von McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris zu brechen.

Wenn Sie es nicht verpassen möchten, finden Sie hier die Zeiten des Großen Preises von Kanada an diesem Wochenende, der vielleicht das letzte Mal sein wird, dass er im Juni stattfindet (ab nächstem Jahr wird er nach oben verschoben, um Transportkosten und Emissionen zu reduzieren).

Zeiten für den F1 Grand Prix von Kanada



FP1: Freitag, 13. Juni um 18:30 Uhr BST, 19:30 Uhr MESZ



FP2: Freitag, 13. Juni um 22:00 Uhr BST, 23:00 Uhr MESZ



FP3: Samstag, 14. Juni um 17:30 Uhr BST, 18:30 Uhr MESZ



Qualifying: Samstag, 14. Juni, 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ



Rennen: Sonntag, 15. Juni um 19:00 Uhr BST, 20:00 Uhr MESZ



Wo kann man den Kanada GP live sehen?

Die Formel 1 ist in den meisten Ländern in der Regel auf kostenpflichtige Kanäle beschränkt. Hier ist eine Liste der offiziellen Sender des Großen Preises von Kanada und des Rests der Saison. Hier ist eine Liste anderer Sender in Europa: