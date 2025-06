Wir packen die Nintendo Switch 2 aus und werfen einen kurzen Blick darauf

HQ

Endlich ist es soweit. Nach Monaten des Wartens auf die offizielle Enthüllung und Jahren der Teaser und Gerüchte davor haben wir nun eine Nintendo Switch 2 Einheit in den Händen. Das Nachfolgesystem, das über ein größeres Display, verbesserte magnetische Joy-Cons 2, leistungsstärkere interne Hardware, ein aktualisiertes und verbessertes Dock und eine Reihe zusätzlicher Funktionen und Spezifikationen verfügt, die den Zugriff auf neue Software wie GameChat ermöglichen, ist auf der ganzen Welt angekommen, und für Fans in Europa hat die Markteinführung gerade offiziell stattgefunden.

Aus diesem Grund sind wir jetzt in der Lage, das Switch 2 in einer Handvoll spezieller Videos zu zeigen. Für den Anfang lohnt es sich, Ihre Aufmerksamkeit auf unser Unboxing zu lenken, wo wir die Konsole auspacken und genau zeigen, was Sie in der Verpackung erwarten können.



Um dem zu folgen, haben wir unsere spezielle und detailliertere Quick Look, in der Gastgeber Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über die Switch 2 und die Joy-Cons 2 teilt und wie sich das alles anfühlt, jetzt, wo es endlich in seinen Händen liegt.



Andernfalls halten Sie Ausschau nach unseren speziellen Quick Looks, die sich auch auf die Pro Controller 2 und die Camera konzentrieren. Und das alles zusätzlich zu unserer vollständigen Berichterstattung über das Nintendo Switch 2, das jetzt Gestalt annimmt, da das Nachfolgesystem auf der ganzen Welt eingeführt wurde.