Ja, wir haben wirklich Lamine Yamal gegen Kylian Mbappé an dem Tag, an dem Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird

Der 5. Juni 2025 wird ein aufregender Tag hier bei Gamereactor. Nach Jahren der Gerüchte und Spekulationen kommt endlich die Nintendo Switch 2: der Nachfolger von Nintendos erfolgreichster Konsole... Man könnte fast sagen, von allen Zeiten. Es startet mit einem etwas schmalen Launch-Katalog, der aber ein gigantisches neues Mario Kart-Spiel enthält, das wir seit Jahren spielen werden.

Hier könnt ihr alles über die Switch 2 lesen, sobald Nintendo uns tatsächlich Bewertungen der Hardware und der Spiele veröffentlichen lässt, während sich das Summer Game Fest (das heute Abend mit einem State of Play von Sony extraoffiziell beginnt) entfaltet. Als Sportreporter von Gamereactor muss ich meine Zeit jedoch mit anderen Veranstaltungen aufteilen, vor allem mit dem Halbfinale in Roland Garros und dem Final Four der Nations League, wobei ein klares Highlight hervorsticht: das Spiel Spanien gegen Frankreich am Donnerstagabend (20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ).

Ja, ein Halbfinale der Nations League ist nicht das aufregendste Spiel in der Welt des Fußballs (sicherlich war das Halbfinale der UEFA Euro im letzten Jahr interessanter - übrigens mit einem tollen Tor von Lamine-). Nichtsdestotrotz sollte es (hoffentlich) ein großartiges Spiel zwischen zwei der hochkarätigsten Mannschaften der Welt werden, und eines, das einige interessante individuelle Geschichten enthält, die meisten davon über Lamine Yamal, den meistdiskutierten Spieler des Jahres.

Die beste Chance für Lamine Yamal, sich den Ballon d'Or gegen Dembélé zu sichern?

Auch wenn Yamal und Mbappé die bekanntesten Spieler beider Nationen sind (vor allem wenn man meine nicht ganz so versteckten Fußballvorlieben betrachtet), ist die Wahrheit, dass Mbappé etwas an Rampenlicht verloren hat, an zwei seiner ehemaligen PSG-Kollegen: Ousmane Dembélé und Désiré Doué. Ersterer ist der beste Torschütze der Saison und Hauptkonkurrent von Lamine Yamal um das Rennen um den Ballon d'Or. Letzterer wird als "Jamal der PSG" gefeiert: ein Teenager (19), der die Welt des Fußballs im Sturm erobert hat.

Während Dembélé Jamals Hauptgegner um den Ballon d'Or sein mag (Luis Enrique hat keinen Zweifel daran, wer ihn mehr verdient hat), ist es tatsächlich Doué, der Yamal bereits in einer Kategorie in den Schatten gestellt hat: Er wurde von der UEFA zum besten jungen Spieler derChampions League Welt gewählt, was vor Wochen nur wenige hätten vorhersagen können. Doué erzielte zwei Tore und bereitete ein weiteres vor und ist damit der erste Spieler, der in einem Champions-League-Finale drei Tore beisteuerte: Das muss sicherlich den Ausschlag zu seinen Gunsten gegeben haben... Yamal würde dem jedoch nicht zustimmen, da er der Meinung ist, dass der Ballon d'Or (und damit jede andere Auszeichnung) nicht nur durch ein einziges Spiel entschieden werden sollte.

Ich glaube auch nicht, dass sich in fünf Monaten nur noch wenige Menschen an dieses Spiel erinnern werden, um daraus zu entscheiden, wer die Auszeichnung besser verdient hat. Ich glaube, dass ich mich für immer daran erinnern werde, wie ich ein großartiges Fußballspiel mit einigen der besten Fußballer der Welt gesehen habe, während ich mit meinen Kumpels meine ersten Rennen in der neuen Mario Kart World genossen habe, und das werde ich für immer in Ehren halten.