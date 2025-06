Hier sind 15 exklusive Screenshots von Nintendo Switch 2 Welcome Tour

HQ

Sie können jetzt Jonas' Nintendo Switch 2 Welcome Tour Rezension lesen, die hier in Arbeit ist, aber wenn Sie vor der Veröffentlichung in weniger als zwei Tagen nach mehr visuellen Informationen gesucht haben, können Sie auch unsere brandneue Screenshot-Galerie aus der Vorschauphase genießen, die sowohl 8 Bilder aus dem Nintendo-Material als auch unsere eigenen 15 Screenshots (wenn auch auf Spanisch) unten enthält.

Sie alle heben die verschiedenen Teile und sogar Zubehörteile der Konsole hervor, die Sie besuchen und kennenlernen können, während Sie den ausstellungsähnlichen Titel als Miniatur-Kumpel erkunden, einschließlich technischer Demos, Minispiele, Quizspots und mehr.

Und nun unsere eigenen Nintendo Switch 2 Welcome Tour Screenshots