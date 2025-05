Nintendos Clásico: Eine gemeinsame Geschichte zwischen Real Madrid und Barça Champions League und Nintendo-Konsolen

HQ

Nintendo Switch 2 steht vor der Tür. Die Veröffentlichung einer neuen Konsole ist immer ein Moment der Aufregung, aber dieses Mal, mit dem kürzlich gestarteten (vielleicht noch nicht so neuen) Sportbereich bei Gamereactor, musste ich meine Aufmerksamkeit zwischen den Neuigkeiten über die Konsole und der laufenden Fußballsaison aufteilen. Oft, wenn ich an das eine Ding denke, denke ich an das andere: So entstehen Erinnerungen, nicht isoliert, sondern gemischt: Ich kann nicht an die Veröffentlichung des GameCube und all die liebenswerten Spiele von 2002 denken, ohne an das 100-jährige Jubiläum von Real Madrid im selben Jahr zu denken, oder an den Höhepunkt der Wii, der zur gleichen Zeit stattfand, als FC Barcelona im Spiel Pep Guardiola vs. Mourinho-Ära oder die Veröffentlichung von Mario Kart 8 direkt nachdem Ancelotti gewonnen hatte la Décima.

Um meine Erinnerungen besser zu ordnen, habe ich mich entschlossen, zu analysieren, wie viele Champions League Titel der FC Barcelona und Real Madrid über die gesamte Länge der jeweiligen Nintendo-Generation gewonnen haben. Ich wette, dass noch nie jemand diese völlig irrelevante und ehrlich gesagt nutzlose Studie gemacht hat, aber ich wette auch, dass ich nicht der einzige Nintendo- und Fußballfan bin, dessen Gehirn auf diese Weise funktioniert...

Die Liste enthält nur Nintendo-Heimkonsolen, keine Handhelds (dafür bräuchte es fast eine andere Liste), wobei jede Generation ausgewählt und gezählt wird, wie viele Europapokale (oder Champions-League, wie sie nach 19992 genannt wurde) jede dieser beiden Mannschaften zwischen der Veröffentlichung einer Konsole und der Veröffentlichung ihres Nachfolgers gewonnen hat.

SNES: Barcelona - Real Madrid 1:0

SNES war die erste Nintendo-Konsole, bei der eines dieser beiden Teams einen Europapokal gewann. Keiner von beiden gewann in den 1980er Jahren, zu Lebzeiten des NES. Nur der FC Barcelona war 1986 (dem Jahr, in dem NES in Europa auf den Markt kam) nahe dran, verlor aber gegen den FCSB aus Bukarest. Der Pokal wurde schließlich am 20. Mai 1992 in Barcelona ausgetragen, gegen Sampdoria (das Jahr der Olympischen Spiele).

Das Finale fand ein paar Wochen vor der Veröffentlichung von SNES in Europa statt. In Spanien war es der 6. Juni 1992, neben Super Mario World und Street Fighter 2, aber für diesen Artikel (und für Barça) werden wir es einbeziehen und den Blaugranes den Generationensieg geben. 1994, als SNES auf dem Höhepunkt war, erreichte Barcelona ein weiteres Finale, verlor aber mit 0:4 gegen Milan.

Nintendo 64: Real Madrid 2 - 0 Barcelona

Der erste Europapokal der Landesmeister für Real Madrid seit 32 Jahren ging schließlich auf Kosten von Juventus, das am 20. Mai 199 8 mit 1:0 besiegt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Nintendo 64 bereits... Nicht zu gewinnen. Final Fantasy VII war kurz zuvor für PlayStation veröffentlicht worden, das die Spielewelt im Sturm eroberte und die alte Ordnung der Spielewelt zwischen Nintendo und Sega beendete.

Was Nintendo gewann, waren die Herzen der Spieler, als The Legend of Zelda: Ocarina of Time Ende des Jahres auf den Markt kam. Zwei Jahre später, am 24. Mai, 2000, gewann Real Madrid erneut gegen Valencia. Nintendo 64 bekam zwei Wochen später Perfect Dark und Zelda Majora's Mask Ende des Jahres, aber es war klar, dass die Zeit ablief...

GameCube: Real Madrid - Barcelona 1:1

Real Madrid gewann am 15. Mai 200 2 seinen neunten Europapokal gegen Bayer Leverkusen, nur zwei Wochen nach dem Start des GameCube in Europa, mit deutlicher Verzögerung auf dem japanischen und nordamerikanischen Markt, aber mit 18 Titeln, darunter Klassiker wie Batman: Vengeance, Disney's Tarzan Freeride und Universal Studios Theme Parks Adventure.

Das Leben des GameCube war jedoch nur kurz, und am 17. Mai 2006 , als der FC Barcelona seinen zweiten Titel gegen Arsenal gewann, war der GameCube in den letzten Zügen, und in diesem Jahr wurde kaum etwas veröffentlicht... aber eine Revolution am Horizont. Wenn das Leben des GameCube ein Fußballspiel war, dann traf Madrid in der ersten Minute, aber Barça glich fast buchstäblich in der Nachspielzeit aus und ließ damit Barças beste Generation erahnen.

Wii: Barcelona 2 - 0 Real Madrid

Wii und Pep Guardiola haben eines gemeinsam: Beide haben ihre jeweiligen Besitzer wiederbelebt. Die Wii führte die Konsolengeneration mit großem finanziellen Erfolg an und bot eine neue Art zu spielen, die auch heute noch großen Einfluss hat... und Pep tat genau dasselbe.

Zwei Titel: in 2009 (dem Jahr, in dem Wii Sports Resorts veröffentlicht wurde) gegen Manchester United und in 2011 (kurz nach der Veröffentlichung des 3DS und einige Monate vor der Veröffentlichung von Zelda Skyward Sword) erneut gegen Manchester United. Nintendos Versuch, den Erfolg über die Generation hinaus zu wiederholen, funktionierte jedoch bei den Japanern nicht gut... auch nicht die Culers.

Wii U: Real Madrid 2 - 1 Barcelona

Es ist überraschend, wie beschäftigt die Generation mit Madrid und Barça für eine so kurzlebige Konsole war. Nachdem Mourinho nicht an die Erfolge von Barça heranreichen konnte, zumindest in Europa, rückte Mourinho zur Seite, und Carlo Ancelotti kam. Und am 24. Mai, 2014, holte Real Madrid gegen Atlético de Madrid seine erste Trophäe seit 12 Jahren. Eine Woche später erschien Mario Kart 8. Also, ja, Real Madrid hat fünf Champions Leagues gewonnen, zwischen dem neuesten Mario Kart-Spiel und dem nächsten, Mario Kart World am 5. Juni 2025...

Die Freude währte nicht lange bei Madrid, denn im Jahr 2015, als die Wii U ihr aufregendstes neues Spiel erhielt, schlug Splatoon Barça, angeführt von Luis Enrique, jetzt bei PSG, zurück, schlug Juventus und gewann das Triple, wie Pep es 2009 tat. Ein Jahr später antwortete Madrid mit dem ersten Titel der Zidane-Trilogie, am 26. Mai, 2016... Aber leider war die Wii U für Nintendo nach der Nachspielzeit vorbei: Star Fox Zero, das einen Monat zuvor veröffentlicht wurde, war der letzte "große" Wii U-Exklusivtitel.

Nintendo Switch: Real Madrid - Barcelona 4:0

Nintendos neueste Generation ist auch die längste: acht volle Jahre (und zwei Monate) zwischen Switch und Switch 2. Seine Veröffentlichung am März 2017 erfolgte zwei Monate vor Zidanes zweitem Champions Legue-Titel, der an sich eine Woche vor der E3 2017 stattfand, wo Metroid Prime 4 zum ersten Mal angekündigt wurde... Cristiano Ronaldos letzte Champions League in 2018 vor seinem plötzlichen Ausstieg kam ein Jahr später, als Switch 2 zum ersten Mal Fortnite erhielt und die Veröffentlichung von Super Smash Bros. Ultimate auf der E3 gehypt wurde.

Nach Cristianos Weggang schien eine Ära vorbei zu sein, aber Ancelotti hatte noch einige Ideen... und damit auch Nintendo, was die Dominanz der Switch weit über die Vorstellungskraft hinaus ausweitete: Die Champions League von 2022 fiel unter anderem mit der Veröffentlichung des Fußballspiels Mario Strikers Battle League Football zusammen. Zwei Jahre später, etwa zur gleichen Zeit, als Madrid seinen 15. Pokal in die Höhe stemmte 2024, enthüllte Nintendo endlich das Spiel, das sie sieben Jahre und drei Pokale zuvor gezeigt hatten, Metroid Prime 4, jetzt mit dem Untertitel Beyond.

In der Tat, denn eine weitere volle Staffel verging, ohne dass sie veröffentlicht wurde. In der Zwischenzeit ist eine neue Generation entstanden: Eine Woche nach dem Champions-League-Finale zwischen PSG und Inter kam die Nintendo Switch 2 auf den Markt. Neue Generation für Nintendo und Barça, das dem Finale so nahe kam wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Es sollte nicht sein, und die Generation der Nintendo Switch war am Ende komplett weiß. Wird die Nintendo Switch 2 wieder die Farben ändern? Was glaubst du, wie viele (wenn überhaupt) Champions League Real Madrid und der FC Barcelona in der Nintendo Switch 2-Generation gewinnen werden, und wie lange wird das so bleiben? Ich kann es kaum erwarten, diese Studie in ein paar Jahren wieder zu besuchen!