Max Verstappen bleibt in der F1-Wertung mit einem weiteren großen McLaren-Wochenende in Monaco hinter sich

Lando Norris ist stolz auf seinen Sieg in Monaco, zu dem er durch den Sieg im Qualifying und den Start von der Pole-Position beigetragen hat. Das neue Reglement führte dazu, dass Max Verstappen in den letzten Runden die Führung übernahm, der Niederländer aber einen zweiten letzten Stopp an der Box einlegen musste, um die Reifen zu wechseln.

Es ist der erste Sieg für den Engländer beim emblematischen, aber umstrittenen Rennen in Monte Carlo, nachdem Lokalmatador Charles Leclerc seinen Sieg aus dem Vorjahr mit 3,121 Sekunden Rückstand nicht verteidigen konnte. Oscar Piastri komplettierte das Podium, viel weiter hinten Max Verstappen und Lewis Hamilton.

"Es ist ein langes, zermürbendes Rennen, aber es macht viel Spaß. Wir konnten über weite Strecken des Rennens Druck machen, in der letzten Kurve war es etwas nervös, da Charles dicht dahinter und Max vorne war, aber wir haben in Monaco gewonnen", sagte Norris, der hinzufügt, dass er als Kind davon geträumt hat, in Monaco zu gewinnen, "also habe ich einen meiner Träume erfüllt".

Formel 1 Fahrerwertung nach Monaco

Das Ergebnis bedeutet, dass Norris näher an Oscar Piastri heranrückt, während Verstappen zurückbleibt und die Lücke am nächsten Wochenende in Barcelona, dem letzten einer dreiwöchigen europäischen Phase, schließen muss.