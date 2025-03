Alexandra Eala schreibt auf den Philippinen Geschichte, indem sie nach verblüffender Swiatek das Halbfinale von Miami erreicht

HQ

Alexandra Eala ist ohne Zweifel die Überraschung der Miami Open und neben der Siegerin von Indian Wells, Mirra Andreeva, einer der beeindruckendsten Durchbrüche des Jahres 2025. Mit 19 Jahren und Nummer 140 der Welt ist die Filipina bereits die bestplatzierte Spielerin in der Geschichte der WTA Tour und wird am Montag nach dem Erreichen des Halbfinales der Miami Open noch viel höher klettern. Um das zu erreichen, musste sie die Nummer 5 der Welt und Australian-Open-Siegerin Madison Keys schlagen, und gestern Abend verblüffte sie die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, mit 6:2, 7:5.

Keine andere Spielerin von den Philippinen hatte zuvor eine Top 30 geschlagen, und jetzt hatte Eala zwei Top 5 geschlagen und erreicht ihr erstes WTA-Halbfinale in ihrer Seniorenkarriere (zuvor gewann sie 2022 die US Open bei den Junioren). Eala, die im Alter von 13 Jahren in der Akademie von Rafa Nadal auf Mallorca trainierte, wurde von Nadal selbst beglückwünscht und wurde auf den Philippinen schnell zu einem Star, landete auf den Titelseiten von Zeitschriften und vervielfachte ihre Followerzahlen, so dass sie bereits ein Star wird, unabhängig davon, was als nächstes passiert.

Der Tennis Channel hat ein Foto von Ealas Abschluss im Jahr 2023 wieder veröffentlicht, mit Swiatek an ihrer Seite... und jetzt hat sie die beste Spielerin des WTA Masters 1000 ausgeschaltet und ist damit die erste Filipina, die ein WTA-Halbfinale erreicht hat.

Eala wird als nächstes am Freitag im Halbfinale auf Jessica Pegula treffen. Die Amerikanerin eliminierte die Britin Emma Raducanu, die sich mitten im Spiel wegen Fieber medizinisch behandeln lassen musste, Miami aber mit vier Siegen in Folge verlässt, ihrer besten Bilanz seit dem Sieg bei den US Open 2021.