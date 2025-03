Silent Hill f richtig enthüllt, führt die Serie ins Japan der 1960er Jahre

HQ

Anfang dieser Woche versprach Konami, dass es eine weitere Silent Hill Transmission veranstalten würde und dass sich diese Übertragung ausschließlich auf Silent Hill f konzentrieren würde, den kommenden Teil der langjährigen Horrorserie, die bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich ruhig geblieben war. Die Show ist nun vorbei und deshalb haben wir jetzt viele Informationen über das Spiel, die wir mit euch teilen können.

Zunächst einmal wissen wir, dass es im Japan der 1960er Jahre spielen wird und dass es der jungen Protagonistin Shimizu Hinako folgen wird, die ihr bisheriges Leben in der ruhigen Bergstadt Ebisugaoka verbracht hat. Die Dinge ändern sich jedoch zum Schlechteren, als sich ein Nebel über die Stadt legt und Monster mit sich bringt, die sich in seinen Tiefen verstecken, Kreaturen, denen Hinako ausweichen und denen sie entkommen muss, indem sie sich in der Stadt zurechtfindet, unterwegs Rätsel löst und einfach nur Silent Hill Survival-Horror-Späße macht.

Die Inhaltsangabe des Spiels endet mit dem Satz: "Wird sie sich dafür entscheiden, Eleganz und Schönheit zu umarmen? Oder wird ihr Weg sie in den Wahnsinn und ins Grauen führen... Eine Geschichte von unmöglichen Entscheidungen, von der Schönheit im Schrecken und dem Schrecken vor der Schönheit."

Wie zu erwarten, ist Silent Hill f bereits mit PEGI 18 bewertet, nicht nur wegen der grafischen Gewalt und des Angstfaktors, sondern auch, weil es angeblich Geschlechterdiskriminierung, Kindesmissbrauch, Mobbing, drogeninduzierte Halluzinationen und Folter enthält. Da es sich um ein Spiel handelt, das im Japan der 1960er Jahre spielt, enthält es "Darstellungen, die auf den Bräuchen und der Kultur dieser Zeit basieren. Diese Darstellungen spiegeln nicht die Meinungen oder Werte der Entwickler oder der beteiligten Personen wider."

Wir haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster für Silent Hill f, aber wir wissen, dass es für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, und ihr könnt den Enthüllungstrailer unten sowie einige neue Screenshots sehen.