Kevin Conroy und Tony Todd werden posthum in Devil May Cry Anime mitspielen

Der Devil May Cry Anime von Netflix rückt immer näher und wird Anfang nächsten Monats bei uns sein. Was unsere Hauptbesetzung betrifft, so wissen wir, dass Johnny Yong Bosch Dante spielen wird, aber ansonsten wissen wir nicht allzu viel über die Stimmen, die der Serie geliehen werden.

Aber über IGN wissen wir, dass Kevin Conroy seinen möglicherweise letzten Auftritt in einer weiteren posthumen Rolle haben wird. Er wird einen Charakter namens VP Baines spielen. Tony Todd, der letztes Jahr verstorben ist, wird auch drei namenlosen Charakteren seine Stimme leihen.

Schauspieler Johnny Yong Bosch sagte über die Zusammenarbeit mit Conroy: "Es war eine Ehre, an der Seite von Kevin Conroy für die kommende DMC-Serie zu arbeiten. Eine wahre Legende. Batman: The Animated Series hat Cartoons für mich neu definiert. Für diejenigen, die sich fragen: Unsere Aufnahmesessions fanden vor ein paar Jahren statt – die Animation braucht eine ganze Weile bis sie fertig ist."

Der Showrunner Adi Shankar bestätigte auch, dass keine KI verwendet wurde, um Conroys Stimme zu replizieren, und dass er eine erstaunlich nuancierte Darstellung ablieferte.