USA ziehen sich aus globalem Plan zur Abkehr von der Kohle zurück

Die Vereinigten Staaten haben beschlossen, aus der Just Energy Transition Partnership auszusteigen, einer Initiative, die Entwicklungsländern beim Übergang von der Kohle helfen soll, wie Quellen in mehreren teilnehmenden Ländern berichten (via Reuters).

Das Programm, das 2021 bei den Klimagesprächen der Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, zielte darauf ab, Südafrika, Indonesien, Vietnam und Senegal Finanzmittel in Form von Krediten, Finanzgarantien und Zuschüssen bereitzustellen, um ihren Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen.

Washingtons Rückzug, der Berichten zufolge südafrikanischen und indonesischen Beamten mitgeteilt wurde, markiert einen bedeutenden Wandel unter der Regierung von Präsident Donald Trump, die der inländischen Entwicklung fossiler Brennstoffe Vorrang eingeräumt und die Auslandshilfe gekürzt hat.

Angesichts der über drei Milliarden Dollar an Zusagen für Indonesien und Vietnam und mehr als einer Milliarde Dollar für Südafrika, die nun in Frage stehen, müssen die verbleibenden Geberländer möglicherweise ihre Finanzstrategien überdenken, um den Übergang auf Kurs zu halten.