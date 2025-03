Liverpool-Fans zögern, nach den Vorfällen in der Champions League 2022 nach Paris zu reisen

HQ

Am Mittwoch findet eines derChampions League wichtigsten Achtelfinalspiele zwischen Paris Saint-Germain und Liverpool statt. Beide Mannschaften sind in ihren jeweiligen Ländern mit großem Abstand Tabellenführer, und während Liverpool der klare Favorit auf den Titel ist und wiederholt als "die formstärkste Mannschaft Europas" bezeichnet wurde, reitet PSG auf einer Welle von Siegen und Niederlagen gegen Rivalen - darunter ein 10:0 gegen Brest in den K.o.-Play-offs.

Es wird ein äußerst spannendes Spiel... zum Anschauen im Fernsehen. Während morgen Zehntausende von PSG in den Parc des Princes strömen werden, haben sich viele Liverpool-Fans entschieden, zu Hause zu bleiben und sich an die Ereignisse vor drei Jahren zu erinnern.

Am 28. Mai 2022 wurde im Stade de France in Paris das Champions League Finale zwischen Liverpool und Real Madrid ausgetragen. Viele Liverpool-Fans konnten das Stadion jedoch nicht betreten: Das Chaos entfaltete sich, als Tausende von Menschen versuchten, illegal mit gefälschten Tickets in das Stadion einzudringen - so die offiziellen Berichte - und die Polizei Tränengas und Pfefferspray gegen die Fans einsetzte. Dies führte zu 283 Verletzten und 68 Verhaftungen, und die Liverpool-Fans, abgesehen von der Frustration, dass sie aufgrund von Problemen mit den Tickets keinen Eintritt erhalten konnten, erlebten Szenen des Chaos, wobei einige Fans sexuelle Übergriffe erlitten und eine harte Reaktion der Polizei auftrat, die Erinnerungen an die Hillsborough-Katastrophe von 1989 weckte, eine Massenpanik, bei der 97 Menschen ums Leben kamen.

Ein unabhängiger Bericht sagte, es sei "bemerkenswert", dass in dieser Nacht niemand getötet wurde, und stellte fest, dass die UEFA die Hauptverantwortung für alle Sicherheitsmängel trug.

"Der Mangel an Rechenschaftspflicht lässt die Leute glauben, dass es wieder passieren könnte"

RMC Sport hat eine Reihe von Liverpool-Fans interviewt, und es gibt immer noch Befürchtungen und Misstrauen gegenüber der UEFA und den französischen Gesetzeshütern, denen Sicherheits- und Organisationsversagen vorgeworfen wird. "Ich liebe Paris, es ist eine tolle Stadt, die Leute sind nett, aber ich wäre sehr skeptisch, wenn ich nach dem, was passiert ist, zurückgehen würde", sagte ein Fan namens Josh.

John Gibbons von der Liverpool-Fanseite The Anfield Wrap sagte gegenüber AFP, dass es "für viele Menschen noch zu früh ist" und erklärte, dass ein Teil die "psychologische Sache, nicht an einen Ort zurückkehren zu wollen, an dem man eine schlechte Erfahrung gemacht hat", aber auch das Gefühl sei, dass die französische Regierung nicht genug Verantwortung übernommen habe. "Der Mangel an Rechenschaftspflicht lässt die Leute denken, dass es nichts gibt, was verhindern könnte, dass es wieder passiert."

Die Roten richteten ihren Ärger gegen die UEFA, aber auch gegen die französischen Regeln, einschließlich der damaligen Innen- und Sportminister Gérald Darmanin und Amélie Oudéa-Castera, die in Anfield mit langen, liegenden Nasen karikiert wurden. Drei Jahre später ist das allgemeine Gefühl unter den Liverpool-Fans, dass nicht die Stadt Paris und die Pariser schuld sind, sondern die Polizei und die Organisationen... aber dennoch wird es vielen Menschen schwer fallen, zu vergessen, und einige werden vielleicht nie wieder nach Paris zurückkehren.

HJBC - Shuterstock

HJBC - Shuterstock