Das neue Spiel von MercurySteam, Blades of Fire, mit Gameplay-Trailer und Veröffentlichungsdatum angekündigt

MercurySteam hat schon seit einiger Zeit ihr neues Projekt mit einem düsteren Fantasy-Setting angeteasert, und es wurde gerade angekündigt... Die Markteinführung erfolgt in sehr bald. Das neue Spiel von Mercury heißt Blades of Fire und ist ein Action-Adventure-Titel, in dem der Sohn des Schutzzaubers des Königs namens Aran de Lira die Hauptrolle spielt (vielleicht eine kleine Hommage an ihr vorheriges Spiel Metroid Dread mit Samus Aran in der Hauptrolle?), der sowohl ein Kämpfer als auch ein Fälscher ist, und das Kampfsystem des Spiels wird sich stark auf das Schmieden einzigartiger Waffen stützen und sie auf die Probe stellen.

Das Schmiedesystem ermöglicht es uns, unbegrenzte Waffenvariationen herzustellen, indem wir Legierungen, Griffe, Runen, Klingen und Schlagkanten kombinieren, da einige Feinde nur mit bestimmten Waffentypen besiegt werden können. Dies wird dem Kampf einen taktischeren Ansatz verleihen. Es ist ein Einzelspieler-Spiel.

Entstanden aus dem im Jahr 2021 angekündigten Deal zwischen MercurySteam und 505 Games, wird Blades of Fire sehr bald auf den Markt kommen: PS5, Xbox Series X|S und PC... exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Es wird am 22. Mai 2025 auf den Markt kommen, und Vorbestellungen sind mit einigen Boni möglich, wenn Sie interessiert sind.