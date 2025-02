All On Board, die VR-Brettspielplattform, ist jetzt auf Meta Quest und Steam VR verfügbar

HQ

Es ist lange her, dass uns The Game Kitchen (Blasphemous) ihr Projekt als Virtual-Reality-Online-Brettspielplattform vorgestellt haben. Dieses Projekt, das in Rekordzeit auf Kickstarter finanziert wurde, hat einen langen Entwicklungsprozess und auch eine Reihe von geschlossenen Tests durchlaufen, in denen wir seinen Fortschritt ebenfalls genau verfolgt haben. Deshalb sind wir heute gespannt, wie sich das Ganze im Endprodukt entwickelt hat, denn All On Board! ist jetzt in STeam VR und Meta QUest 3 verfügbar.

Der Titel kostet 9,99 € und enthält vier Basisspiele: Go, Schach, Dame und Parcheesi. Darüber hinaus sind ab heute sechs weitere lizenzierte Spiele erhältlich, die separat oder im Bundle mit dem Basisspiel (Plattform) verkauft werden. Dies sind Terraforming Mars, The Hunger, The Binding of Isaac: Four Souls, Istanbul, Escape the Dark Castle und Rallyman: GT. Und es gibt Pläne für weitere Lizenzen am Horizont zusammen mit neuen Funktionen und erweiterter Geräteunterstützung.

All On Board! Es geht nicht nur ums Spielen, es geht darum, sich mit Freunden zu verbinden und die unvergesslichen Momente zu teilen, die Brettspiele so besonders machen, und bietet ein totales Eintauchen, das jedes Spiel in ein einzigartiges Erlebnis verwandelt.

Werden Sie All On Board versuchen! auf einer seiner Plattformen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.