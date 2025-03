Captain Marvel-Star Brie Larson verrät, dass sie endlich angefangen hat, Skyrim zu spielen

HQ

Wir wissen, dass Brie Larson eine engagierte Gamerin ist und die Nintendo Switch als ihre bevorzugte Plattform gewählt hat. Während einige Spieler diese Plattform nur mit Mario-Spielen, Animal Crossing und dergleichen in Verbindung bringen, können Sie auf der Hybridmaschine auch viele andere Treffer erzielen, darunter The Elder Scrolls V: Skyrim.

In Instagram-Stories zeigte Larson ihr Exemplar von Skyrim und erklärte, dass sie zum ersten Mal spiele. Seitdem hat sie nicht näher auf ihre Reise im Land der Nord eingegangen, daher wissen wir nicht, welche Rasse sie spielt, ob sie sich für eine klassische Stealth-Bogenschützin oder etwas Einzigartigeres entscheidet oder auf welcher Seite sie sich im großen Bürgerkrieg stellen wird.

Das Spielen von The Elder Scrolls V: Skyrim im Jahr 2025 zeigt ziemlich genau, wie Todd Howards Traum zum Leben erweckt wurde. Da das Spiel auf so vielen Plattformen und mit so vielen Editionen verfügbar ist, ist es kein Wunder, dass Bethesda die Fortsetzung so lange hinausgezögert hat.