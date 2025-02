Gene Hackman (95) und seine Frau (63) tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden

HQ

Der Schauspieler Gene Hackman und ihre Frau, die klassische Pianistin Betsy Arakawa, sind tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden worden. Der legendäre Schauspieler, der seit 2004 im Ruhestand ist und sich der Öffentlichkeit entzogen hat, wurde 95 Jahre alt, seine Frau, die klassische Pianistin Betsy Arakawa, war 63 Jahre alt. Ihr Hund wurde ebenfalls von der Polizei in New Mexico tot zu Hause aufgefunden.

Die genaue Todesursache wurde im Moment nicht ermittelt, aber laut dem Büro des Sheriffs von Santa Fe war "Foulspiel kein Faktor für ihren Tod", so Deadline. Es scheint, dass es ein Unfall war, aber wir müssen abwarten, um zu erfahren, was passiert ist.

Das Paar war seit 1991 verheiratet. Gene Hackman war einer der gefeiertsten und am meisten dekorierten Schauspieler mit einer Karriere, die sich über sechs Jahrzehnte erstreckte. Er gewann zwei Oscars, zwei BAFTA und vier Golden Globes. Zu den denkwürdigsten Auftritten gehören Clint Eastwoods "Unforgiven", William Friedkins "The French Connection" und der Superman-Bösewicht Lex Luthor in drei Filmen.

Wir werden wachsam sein, wenn wir mehr Informationen über ihren Tod und die Umstände wissen.