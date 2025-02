Nicolas Cage tritt in "The Surfer" gegen rauflustige Australier an

Nicolas Cages Rückkehr ins Rampenlicht hat eine ganze Reihe ungewöhnlicher, aber denkwürdiger Filme und Performances hervorgebracht. Zwischen Longlegs und Dream Scenario, Pig und Arcadian, Renfield und The Unbearable Weight of Massive Talent war Cage in allen möglichen Filmen zu sehen. Jetzt fügt er dieser Liste auch einen psychologischen Thriller hinzu.

Ab Mai können Sie ins Kino gehen, um The Surfer zu sehen, einen Film über einen Mann, der von australischen Surfern gequält wird. Die Handlung dreht sich um Cages Vater, der an einen friedlichen Strand zurückkehrt, um mit seinem Sohn zu surfen, nur um festzustellen, dass dieser Strand jetzt von einer Gruppe von Surfern bewohnt und kontrolliert wird, die mit der Denkweise "Lebe nicht hier, surfe nicht hier" arbeiten. Dies führt dazu, dass die einheimischen Surfer Cages Charakter in Schwierigkeiten bringen, der immer mehr in den Wahnsinn gerät, während die Hitze und die pralle Sonne weiterhin ihren Tribut von ihm fordern.

Da der Kinostart ab dem 2. Mai geplant ist, könnt ihr euch den seltsamen Trailer für The Surfer unten sowie die Zusammenfassung ansehen, um zu sehen, ob ihr ins Kino gehen solltet, um ihn zu sehen.

"In dem Psychothriller unter der Regie von Lorcan Finnegan kehrt ein Mann an den idyllischen Strand seiner Kindheit zurück, um mit seinem Sohn zu surfen. Doch sein Wunsch, in die Wellen zu gehen, wird von einer Gruppe Einheimischer vereitelt, deren Mantra lautet: "Lebe nicht hier, surfe hier nicht." Gedemütigt und wütend wird der Mann in einen Konflikt hineingezogen, der sich mit der Hitze des Sommers immer weiter steigert und ihn an seine Belastungsgrenze bringt."