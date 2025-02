Bionic Bay wurde verschoben und startet nun im April

HQ

Wenn ihr ein Auge auf den kommenden Speedrun-Plattformer der Entwickler Mureena und Psychoflow Studio geworfen habt, haben wir eine kleine schlechte Nachricht für euch. Bionic Bay wird nicht mehr wie geplant im März erscheinen, da das Spiel um etwa einen Monat auf den 17. April verschoben wurde.

Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, in der erwähnt wird, dass die Verzögerung es dem Team ermöglichen wird, "ein bisschen mehr Feinschliff hinzuzufügen" und sicherzustellen, dass das Spiel für sein vollständiges Debüt in seinem bestmöglichen Zustand ist.

Aber auch wenn wir noch ein bisschen länger warten müssen, bevor wir in das Spiel einsteigen können, haben die Entwickler beschlossen, einen neuen Demo-Build zu entwickeln, der den Online-Modus ins Rampenlicht rücken wird und "in den kommenden Wochen" am Steam erscheinen wird. Er wird es den Spielern ermöglichen, die Speedrun-Herausforderungen auf die Probe zu stellen. Um gegen die Geister der Spieler anzutreten und die globalen Bestenlisten zu erklimmen, drei Funktionen, die alle in der Launch-Version des Spiels vorhanden sein werden.

Mit der Verzögerung im Hinterkopf könnt ihr euch unten den neuesten Trailer zu Bionic Bay ansehen.