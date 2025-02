James Gunn: "Es ist sicherlich nicht der Plan, Robert Pattinson als Batman im DCU zu haben"

HQ

Auch wenn wir Superman in ein paar Monaten, Peacemaker: Staffel 2 im Herbst und Supergirl: Woman of Tomorrow nächstes Jahr haben, auf die wir uns freuen können - sind viele Leute immer noch am neugierigsten auf Batman: The Brave and the Bold, wenn es um das neue DCU geht.

Letzterer ist der Batman, der zum DCU gehören wird und somit völlig getrennt von The Batman: Part 2 mit Robert Pattinson ist. Viele haben jedoch gehofft, dass Pattinson auch im DCU die Rolle des The Dark Knight übernimmt und es gab sogar einige Gerüchte darüber, aber jetzt scheint es in dieser Hinsicht völlig vorbei zu sein.

Collider hatte kürzlich die Gelegenheit, mit den DC-Bossen Peter Safran und James Gunn über die Angelegenheit zu sprechen, wobei letzterer mit Nachdruck erklärte, dass es definitiv nicht der Plan ist, Pattinson als Batman einzusetzen:

"Das ist sicherlich nicht der Plan. Als wäre das sicherlich nicht der Plan."

Wenn Sie immer noch etwas Hoffnung haben, hat Safran diese Möglichkeit völlig ausgelöscht und Schluss gemacht:

"Nein, ja, und wir lieben ihn, aber wissen Sie, wir müssen einen Batman in das DCU einführen. Weißt du, es ist zwingend notwendig, und das ist der Plan mit Brave and the Bold."

Das bedeutet, dass es mit Sicherheit einen weiteren Batman-Darsteller im DCU geben wird. Mehrere große Stars haben offen ihr Interesse bekundet, darunter Alan Ritchson (Reacher), Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters), Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Brokeback Mountain, Road House) und zuletzt Brandon Sklenar (Midway, It Ends with Us).

Ob einer von ihnen die Chance bekommen wird, bleibt abzuwarten, obwohl es wahrscheinlich mindestens ein oder zwei Jahre dauern wird, bis das Casting beginnt, da DC derzeit so viele andere Dinge in der Pipeline hat.