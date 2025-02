FIFA und IFAB diskutieren über neue Regeln für die Zukunft des Fussballs, darunter drastische Änderungen bei Abseits und VAR

HQ

Am kommenden Samstag, 1. März, treffen sich Vertreter der FIFA, darunter FIFA-Präsident Gianni Infantino, und des IFAB (International Football Association Board), das für die Festlegung der Spielregeln zuständig ist, in Glasgow, um eine Reihe von Änderungen am Regelwerk zu erörtern. Einige könnten wirklich revolutionär sein, darunter große Änderungen beim Abseits.

Der wichtigste Punkt, den es zu diskutieren gilt, wäre die Änderung der Abseitsregeln, die den Angreifern zugute kommen. Nach dem, was manche Leute "Wenger-Gesetz" nennen, zu Ehren des Arsenal-Trainers und heutigen Direktors für globale Fußballentwicklung bei der FIFA, steht ein Angreifer nur dann im Abseits, wenn sein ganzer Körper vor der Linie des letzten Verteidigers liegt.

Dies würde die Spielweise vieler Mannschaften dramatisch verändern und offensive Spielzüge fördern, sowie die oft absurden und frustrierenden Tore eliminieren, die ausgeschlossen werden, wenn nur ein winziger Teil des Körpers des Angreifers vor der Linie des Verteidigers steht. Laut RMC Sport gilt diese Regel bereits seit der letzten Saison bei Jugendturnieren in Italien und Schweden.

Schiedsrichter, die laut sprechen, Herausforderer im VAR...

Die Abseitsänderung ist nicht das einzige Thema, das an diesem Wochenende diskutiert wird. Die Zuschauer der Frauen-WM 2023 oder des Intercontinental Cup 2024 erinnern sich daran, dass die Schiedsrichter nach Rücksprache mit dem VAR ihre Entscheidungen (und warum sie sie getroffen haben) verkündeten und laut erklärten.

Schließlich wird bei der Sitzung die Möglichkeit untersucht, die Uhr anzuhalten, wenn der Ball nicht im Spiel ist, und den Trainern eine begrenzte Anzahl von "Challenges" anzubieten, die ihnen den Zugang zum VAR ermöglichen, wenn sie der Meinung sind, dass eine Schiedsrichterentscheidung falsch ist. Zwei Konzepte, die Basketballfans gut bekannt sind und die bereits im nächsten Sommer im Fußball umgesetzt werden könnten - oder auch nicht. Mehr wissen wir nach dem Duell zwischen der FIFA und dem IFAB am 1. März in Glasgow...