Chris Pratt weicht jeder Frage zu Avengers: Doomsday aus

HQ

Mit einem neuen Avengers-Film, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll, tun die Journalisten natürlich alles, was sie können, um herauszufinden, wer für den Team-Up-Film zurückkehren wird und wer nicht. Chris Pratt hat sich zwar am Ende des dritten Films von seiner Guardians of the Galaxy-Familie verabschiedet, aber uns wurde mitgeteilt, dass Star-Lord zurückkehren würde.

Deadline versuchte, von Pratt irgendeine Art von Informationen darüber zu bekommen, ob er wieder mit den Russo-Brüdern für Avengers: Doomsday zusammenarbeitete, aber der Pressesprecher des Schauspielers schob das Mikrofon schnell weg und schickte Pratt zum nächsten Interviewer.

Pratt selbst sagte nichts, sondern machte ein Gesicht, das zeigte, dass er sich in keiner Weise in dieses Gespräch einmischen würde. Mit einem Vertrag, der es ihm wahrscheinlich verbietet, irgendetwas zu verraten, selbst wenn er nicht im Film mitspielt, hätte Pratt wahrscheinlich nichts sagen können. Dennoch scheint diese unmittelbare Reaktion zu zeigen, dass hier etwas Interessantes verborgen ist.