Care Bears: To the Rescue erscheint nächsten Monat auf PlayStation und Xbox

Wenn Sie ein Kind der wilden 80er Jahre waren, werden Sie sich an die Care Bears erinnern, eine Gruppe bunter Kuschelbären, die in der gleichnamigen TV-Show mit trippigen Liebeskräften alle möglichen Probleme lösten. Während andere Phänomene aus der gleichen Epoche wie He-Man, Transformers, My Little Pony und andere weitergelebt haben, sind die Care Bears in gewisser Weise ein Produkt ihrer Zeit geblieben.

Sie wurden mehrfach neu aufgelegt, aber nichts war so erfolgreich. Im Jahr 2019 lief es jedoch besser mit Care Bears: Unlock the Magic, das letztes Jahr als Spiel sowohl für PC als auch für Switch unter dem Namen Care Bears: To the Rescue erschien. Der Aufbau erinnerte an Super Mario Bros. Wonder (mit Koop für bis zu vier Spieler, wobei jeder Care Bear einzigartige Fähigkeiten hat) und es erhielt tatsächlich ziemlich gute Bewertungen sowohl von den Medien als auch von den Spielern.

Jetzt kündigt der Publisher Forever Entertainment an, dass es an der Zeit ist, dass mehr Menschen Liebe und Freude in der Welt verbreiten, da Care Bears: To the Rescue auch für PlayStation und Xbox erscheint. In einem Trailer werfen wir einen genaueren Blick auf diese Versionen und es wird enthüllt, dass das Spiel am 6. März veröffentlicht wird.