Hier ist die vollständige Liste der Errungenschaften von Split Fiction

Das mit Spannung erwartete Split Fiction, das erste Spiel des schwedischen Entwicklers Hazelight seit dem Smash-Hit It Takes Two im Jahr 2021, erscheint nächste Woche. Wie ihr wahrscheinlich wisst, handelt es sich dieses Mal nicht um eine Romcom, sondern um ein Fantasy- und Sci-Fi-Abenteuer, obwohl wieder alles auf Koop ausgelegt ist.

Jetzt ist die Liste der Achievements des Spiels über TrueAchievements aufgetaucht und gibt uns einige Hinweise darauf, welche Herausforderungen auf uns warten. Wir stellen fest, dass die meisten diejenigen zu sein scheinen, die man einfach durch das Durchspielen des Abenteuers freischaltet, aber es gibt auch einige andere, die ein wenig zusätzlichen Aufwand erfordern. Wie üblich warnen wir davor, dass die Beschreibungen in einigen Fällen milde Spoiler enthalten (und die Beschreibung der beiden geheimen Spoiler finden Sie hier).



BFF's - Endlich veröffentlicht 150



Bücherwürmer - Schließe alle Nebengeschichten ab 150



Potion Chef - Ich brauche deine stärksten Tränke 25



Chair the Load - Runter von mir... 25



You Are Not a Robot - Vollständig automatisierter öffentlicher Turing-Test, um Computer und Menschen auseinander zu halten 100



Sisters: A Tale Of Two Besties - Entspannen Sie sich auf allen 6 Bänken 50



Ein Vogel, drei Steine - Du konntest nicht wissen 25



Cold Potato - Schließe die Gameshow ab, ohne dass die Bombe explodiert 100



Tazed and Confused - Hinzufügen einer Beleidigung zur Verletzung 25



Eingesperrt - Kein Ausweg 25



Schnaufen und Schnaufen - Es ist nicht der große böse Wolf, um den man sich Sorgen machen muss 25



Robot Revolution - Hasta la vista, baby 25



Feed Me - Nimm einen Snack 25



Ein freundlicher Schubs - Affe stark 25



Geheimer Erfolg - Spiele weiter, um diesen Erfolg freizuschalten 50



Wir werden ein größeres Boot brauchen - Duuuun dun... duuuun dun... 25



Sind wir die Bösen? - Keine Sorge, es ist nur eine Simulation 25



Geheimer Erfolg - Spiele weiter, um diesen Erfolg freizuschalten 50



Geheimer Erfolg - Spiele weiter, um diesen Erfolg freizuschalten 50



Goin' Whole Hog - Lass es krachen 25



Split Fiction erscheint am 6. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.