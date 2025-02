Meta definiert den Begriff "Mixed Reality" neu und schließt VR mit ein

HQ

Meta hat begonnen, "Mixed Reality " als Überbegriff zu verwenden, der sowohl traditionelle MR als auch Virtual Reality (VR) umfasst. Die Neudefinition wurde von Andrew Bosworth, dem CTO (Chief Technology Officer) von Meta, in einer Antwort auf John Carmack in X bestätigt, der die Herangehensweise des Unternehmens an MR kritisierte.

Auf der Website von Meta ist der Begriff "Virtual Reality" in Quest -Produkten fast nicht vorhanden und wird durch Ausdrücke wie "immersive Erlebnisse " ersetzt. Bei Veranstaltungen wie Connect 2025 können sich Entwickler für MR registrieren, aber nicht für VR.

Die Strategie hat bei Entwicklern und Anwendern gleichermaßen Verwirrung gestiftet. Einige schlagen vor, dass der Begriff "XR" (aus eXtended Reality) angemessener wäre, aber es scheint, dass Meta versucht, sich mit einer Brille von Augmented Reality (AR) abzugrenzen und sich für "MR" für seine offizielle Kommunikation entscheidet.

Glaubst du, dass sich der Begriff Meta jetzt durchsetzen wird, oder werden die Leute weiterhin Virtual Reality, ähm, VR nennen?