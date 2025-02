Cartoon-Samurai-Kätzchen kehren mit dem Videospiel Samurai Pizza Cats zurück

HQ

Die legendäre Serie aus den 1990er Jahren Samurai Ninja Cats kehrt in Form eines Videospiels mit einem passenden Untertitel zurück, der als Blast from the Past! bis Gedenken an 35 Jahre seit seiner Einführung am fernen 1. Februar 1990 in Japan. Mit dieser Ankündigung haben sie die Stimmen der Charaktere gezeigt, die das Original respektieren werden.

Ursprünglich mit dem Titel Kyatto Ninden Teyandee betitelt, erzählt die Serie oder das Spiel eine Geschichte aus Science-Fiction, Komödie und Action, die in der Stadt Edoropolis spielt, in der Robotertiere in menschlicher Gestalt leben.

Das Spiel wird vom niederländischen Studio Blast Zero entwickelt und von Red Dunes Games aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vertrieben. Obwohl es sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, könnte es bereits mit 2026 eintreffen.

Nach dem, was ihr im Trailer sehen könnt, scheint das Projekt ein 2D-Rollenspiel-Hack'n'Slash-Genre zu sein und zielt darauf ab, dem ursprünglichen Stil des Anime treu zu bleiben. Darin können wir nach Belieben zwischen den Mitgliedern der Pizza Cats wechseln und die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters nutzen, um Rätsel zu lösen und Schlachten zu schlagen.

Hier ist der nostalgische erste Trailer zu Samurai Ninja Cats: Blast from the Past! für euer Sehvergnügen.