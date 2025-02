Gerücht: The Elder Scrolls VI spielt in Hammerfall und High Rock und wird dieses Jahr gezeigt

HQ

Diese Woche haben wir das erste offizielle Lebenszeichen von The Elder Scrolls VI seit sehr, sehr langer Zeit bekommen. Bethesda hat eine Charity-Auktion gestartet, bei der der Gewinner als NPC im kommenden Rollenspiel verewigt wird.

Nun liefert der recht bekannte Insider extas1s noch mehr Informationen über das Spiel (danke Wccftech). Er sagt, er habe gehört, dass es große Verbesserungen an Bethesdas Creation Engine 2 gab, die den Bedarf an Ladezeiten zwischen den Bereichen reduzieren.

Noch spannender ist, dass das Abenteuer anscheinend in Hammerfall und High Rock stattfinden wird, wo wir 12-13 große Städte finden werden (im Vergleich zu einem Drittel davon in The Elder Scrolls V: Skyrim ). Eine weitere große Neuigkeit ist, dass wir dieses Mal Boote bauen können, da das Spiel Schlachten auf See enthält. Darüber hinaus werden wir wieder in der Lage sein, unsere eigenen Dörfer ("Siedlungen") unter der gleichen Prämisse wie in Fallout 4 und Starfield zu bauen, und Drachen sind ein integraler Bestandteil der Geschichte.

Endlich wird berichtet, dass wir bereits in diesem Jahr ein kleines Lebenszeichen aus dem Spiel sehen könnten.

Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass dies alles vorerst nur Gerüchte sind, aber angenommen, sie sind wahr, klingt das gut für Sie?