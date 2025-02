Obsidian Entertainment ist seit der Übernahme durch Microsoft um fast 70 % gewachsen

HQ

Vor etwas mehr als fünf Jahren kaufte Microsoft regelmäßig Entwickler und veranstaltete Veranstaltungen, bei denen mehrere gleichzeitig bestätigt wurden. Einer von denen, die 2018 dem Club beigetreten sind, war Obsidian Entertainment, der heute als sehr gut integrierter Bestandteil der Xbox gilt und erst diese Woche das Rollenspiel Avowed auf den Markt gebracht hat.

Mitbegründer und Studioleiter Feargus Urquhart hat sich wiederholt positiv über die Tatsache geäußert, dass sie im Besitz von Xbox sind, und in einem kürzlichen Interview im Podcast Unlocked spricht er nun darüber, wie sie dank der Ressourcen von Microsoft gewachsen sind (transkribiert von Klobrille auf Bluesky):

"Wir waren etwa 170 Leute im Studio. [Seit wir bei Xbox sind] haben wir nicht nur das Studio auf 285 Mitarbeiter anwachsen lassen, sondern haben jetzt auch viele Co-Entwicklungspartner."

Sie arbeiten derzeit an The Outer Worlds 2, das später in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, aber sie haben weitere Projekte in der Pipeline, und viele hoffen, dass sie wieder zum Fallout -Universum zurückkehren werden, etwas, das sie gerne tun würden.