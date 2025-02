Sie werden bald in der Lage sein, die Roblox-Sensation Blade Ball über Steam und den Epic Games Store zu spielen

Wenn du ein häufiger Fan von Roblox bist, kennst du vielleicht den Modus Blade Ball, der im Spiel verfügbar ist. Im Spieler-gegen-Spieler-Modus treten Freunde gegen Freunde an, in einer Aktivität, bei der es darum geht, zielsuchende Bälle abzuwehren, die mit zunehmender Geschwindigkeit auf dich zukommen, und es ist ein Modus, der so beliebt geworden ist, dass er mittlerweile jeden Monat rund 17 Millionen Spieler anzieht. Ja, 17 Millionen... pro Monat.

Unnötig zu erwähnen, dass dieser Erfolg nun dazu geführt hat, dass die Schöpfer erforscht haben, wie man Blade Ball noch mehr Fans zugänglich machen kann, und dies geschieht bald in Form eines neuen, vollwertigen PC-Titels. Es wird in Zukunft auf Steam und dem Epic Games Store erscheinen und offiziell als Blade Ball Arena (früher bekannt als Major League Curveball ) bekannt sein. Wie wird sich diese Adaption des Spiels vor diesem Hintergrund unterscheiden?

In der Pressemitteilung wurde uns gesagt, dass es "die besten Elemente aus dem Roblox -Erlebnis mit brandneuen Funktionen kombiniert" und dass dies letztendlich zu einem hektischen PvP-Dodgebrawler führt, der sich ideal zwischen anderen Spielen einfügt. Es wird erwähnt, dass Spiele in der Regel 15 Minuten dauern, und in der Action bekommt jeder Spieler drei Leben, die er zu seinem Vorteil nutzen kann. Es wird auch Solo-Modi geben, die als Free-for-All-Modus funktionieren, und sogar 1v1-Optionen für diejenigen, die eine Rechnung mit Freunden zu begleichen haben.

Es verfügt über anpassbare Elemente, darunter Ausrüstungen, die es dem Spieler ermöglichen, seinen Charakter so zu gestalten und zu drehen, wie er spielen möchte, sowie Waffen-Skins, Avatare, Emotes, Kill-Effekte und andere kosmetische Gegenstände.

Blade Ball Arena wird vom Entwickler für nutzergenerierte Inhalte The Gang erstellt, und Olle Brännström, Produzent und Mitbegründer von The Gang, erklärte zu seiner Ankündigung: "Die Zusammenarbeit mit dem Team, das unsere Inspiration zum Leben erweckt hat, ist eine unglaubliche Erfahrung. Ihre starke Community und ihr unschätzbares Feedback helfen dabei, Blade Ball Arena zum besten Spiel zu machen, das es sein kann."

Schauen Sie sich unten einige Bilder von Blade Ball Arena an.