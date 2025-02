Der Lego Game Boy kommt im Oktober für 59,99 $ auf den Markt

HQ

Das neue Jahr war erst eine Woche alt, als Lego und Nintendo bekannt gaben, dass sie eine weitere neue Zusammenarbeit in Arbeit haben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie erfolgreich sie mit den Sets Mario und Animal Crossing und natürlich dem schönen Lego NES waren.

Diesmal ist es ein Lego Game Boy, auf das wir uns freuen dürfen, und nun hat der sehr zuverlässige Lego-Insider Falconbrickstudios verraten, was uns erwartet - und auch wann, und zu welchem Preis. Anscheinend wird das Game Boy etwas kleiner sein als das bereits erwähnte NES, das aus 2.646 Teilen bestand, und das Set enthält nicht mehr als 421 Teile.

Der Preis liegt in den USA bei 59,99 US-Dollar und wird am 1. Oktober auf den Markt kommen. Obwohl die Informationen noch nicht offiziell sind, ist Falconbrickstudios in der Regel so zuverlässig, dass wir davon ausgehen, dass sie vorerst korrekt sind.