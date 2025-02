Brandon Sklenar sagt, dass er Batman liebt und dass es ein Traum wäre, ihn zu spielen

HQ

Wir wissen bereits, dass die Filme von Matt Reeves nicht Teil des neuen DCThe Batman -Filmuniversums von Peter Safran und James Gunn sind, das stattdessen eine eigene Version von Bruce Wayne und seinem Alter Ego haben wird. Es wurde bereits bestätigt, dass der erste Film mit diesem neuen Batman The Brave and the Bold sein wird, und es gab sicherlich keinen Mangel an interessierten Stars.

Allein im vergangenen Jahr haben unter anderem Alan Ritchson (Reacher ), Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters ) und Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Brokeback Mountain, Road House ) gesagt, dass sie den Dark Knight spielen wollen – und nun wirft ein weiterer Schauspieler seinen Hut in den Ring. In einem Interview mit The Playlist sagt Brandon Sklenar (Midway, It Ends with Us ), dass es ein Traum wäre, Batman zu spielen:

"Ich habe einen Haufen Fan-Castings für dieses Batman-Ding [The Bave & The Bold] gesehen und das ist sehr interessant für mich, ich liebe Batman. Das wäre sicher ein Traum. Aber wir werden sehen, was passiert, ich bin dafür gebaut."

Sklenar ist schon lange ein Favorit unter vielen DC-Fans, und die Tatsache, dass er jetzt sagt, dass er sehr an der Rolle interessiert ist, hat viele in den sozialen Medien jubeln lassen. Was denkst du, gibt es einen bestimmten Schauspieler, auf den du große Hoffnungen als Batman in The Brave and the Bold setzt?