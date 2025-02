Palworld hat jetzt über 32 Millionen Spieler

HQ

Letztes Jahr um diese Zeit verging kaum ein Tag, an dem wir nicht über Palworld berichteten, die in erstaunlicher Geschwindigkeit neue Rekorde aufstellten. Irgendwann begannen die Zahlen des Spiels langsamer zu wachsen, aber Tatsache ist, dass es in einem ziemlich guten Tempo weitergetuckert ist, nicht zuletzt im Herbst, als es auch auf die PlayStation 5 kam.

Jetzt gibt der offizielle Instagram-Account des Spiels bekannt, dass ein neuer Meilenstein erreicht wurde, da das Spiel über 32 Millionen Spieler gestiegen ist. Auf den Tag genau vor fast einem Jahr konnten wir Ihnen mitteilen, dass es die Marke von 25 Millionen Spielern (10 Millionen Xbox und 15 Millionen Steam ) überschritten hat, was bedeutet, dass es in nur einem Jahr um sieben Millionen gestiegen ist.

Pocketpair expandiert weiterhin in rasantem Tempo, so dass wir davon ausgehen, dass es noch weiter wachsen wird. Viele sind jedoch neugierig auf den Ausgang von Nintendos Klage gegen das Spiel, aber wir haben im Moment keine Neuigkeiten dazu zu berichten.

Palworld ist derzeit für PC, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S/X verfügbar. Es ist auch in Game Pass enthalten.