Nike steht kurz vor der Veröffentlichung von Donkey Kong Country-Turnschuhen

Die Zusammenarbeit von Schuhherstellern mit Gaming-Unternehmen ist nichts Neues, und insbesondere Adidas und Crocs waren in diesem Bereich sehr fortschrittlich. Nike ist damit nicht ganz so einverstanden, aber jetzt haben sie etwas Lustiges am Laufen.

Sneaker News berichtet, dass sie ein weiteres Produkt in der Air Max 1 Low Poly -Kollektion haben, nämlich ein Paar Sneaker, die von Donkey Kong Country inspiriert sind. Die Schuhe sind hellschokoladenbraun mit Wildlederdetails, haben ein University Red Swoosh Logo an der Seite und haben die Buchstaben DS (Dot Swoosh ) auf der Ferse sowie eine Bananenschale auf der Vorderseite der Sohle.

Wir stellen fest, dass der Name Donkey Kong oder Nintendo nirgendwo erwähnt wird, so dass es sich eher um eine inoffizielle Hommage als um ein offizielles Produkt zu handeln scheint, aber sind sie nicht schick? Die Schuhe haben noch kein Datum, werden aber wahrscheinlich diesen Sommer erscheinen.