Formel 1: Alle Autos und Lackierungen für 2025 beim F1 75 Live-Event enthüllt (Galerie)

Das F1 75 Live-Event in London war die Bühne, auf der alle zehn Formel-1-Teams ihre Lackierungen für die Saison 2025 enthüllten. In diesem Jahr wird die Formel 1 75 Jahre alt, und deshalb haben sie beschlossen, eine "Party" zu veranstalten, bei der alle Formel-1-Fahrer eingeladen sind, einschließlich Lewis Hamilton bei seinem ersten öffentlichen Auftritt mit Ferrari.

Mit viel Licht, Musik und Lasern hoffte die Veranstaltung, ein Spektakel aus dem einfachen Akt der Vorführung neuer Autos (keine echten Autos, Mock-up mit den neuen Lackierungen) zu schaffen. Manche Fans mögen dem x-ten Beispiel für die Kommerzialisierung des Sports natürlich skeptisch gegenüberstehen, aber die meisten der 20.000 Zuschauer in der O2 Arena und der 4,6 Millionen Zuschauer zu Hause scheinen die Show genossen zu haben.

Es gab einige musikalische Darbietungen (britische Boyband Take That, Country-Künstler Kane Brown, Rapper mgk) und jedes Team hatte die kreative Freiheit, seine Autos nach Belieben zu präsentieren, wobei der Höhepunkt Aston Martins Hommage an James Bond war. Aber der Sinn der Show war immer noch die Enthüllung der Lackierungen. So, los geht's: alle zehn Formel-1-Autos für die Saison 2025. Welches ist Ihr Favorit?

Alle Formel-1-Autos 2025

Ferrari: SF-25

Ferrari

McLaren: MCL39

McLaren

Aston Martin: AMR25

Aston Martin

Red Bull: RB21

Red Bull Racing

Rennstiere: VCARB 02

Racing Bulls

Williams: HW47

Williams

Mercedes: W16

Mercedes-AMG

Haas: VF-25

Haas

Alpen: A525

Alpine

Sauber: C45

Kick Sauber