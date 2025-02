Bericht: Switch 2 kostet 399 US-Dollar

HQ

Am 2. April wird es ein großes Nintendo-Event geben, bei dem sie Switch 2 genauer vorstellen und uns die ersten Spiele dafür anschauen lassen. Im Vorfeld gibt es natürlich viele Spekulationen darüber, was enthüllt wird, aber vieles davon ist nichts weiter als Wunschdenken und reine Vermutung, um zu versuchen, Schlagzeilen zu machen.

Aber der Analyst Joost van Dreunen hat etwas mehr Erfahrung als die meisten anderen, da er Mitbegründer von SuperData Research im Nielsen-Besitz ist und zuvor das Buch One Up - Creativity, Competition, and the Global Business of Video Games geschrieben hat.

In seinem neuesten Newsletter (via NintendoLife) teilt er nun eine sehr fundierte Vermutung darüber mit, was Switch 2 kosten wird:

"Basierend auf der aktuellen Marktdynamik und der Strategie zur Positionierung der Plattform wird Nintendo die Switch 2 wahrscheinlich mit 399 US-Dollar bewerten. Es stellt eine kritische psychologische Schwelle dar, die den Anspruch an Premium-Hardware gegen die Zugänglichkeit des Mainstream-Marktes ausbalanciert."

Er erklärt auch, warum er an dieses spezielle Preisschild glaubt und warum es in mehrfacher Hinsicht sinnvoll ist:

"Zu diesem Preis würde Nintendo seine traditionell positive Marge bei Hardware beibehalten und die Switch 2 deutlich unter den konkurrierenden Premium-Gaming-Geräten positionieren, aber über dem Startpreis der ursprünglichen Switch. Es signalisiert einen bedeutenden technischen Fortschritt, ohne die Kerndemografie der Familie zu entfremden."

Entspricht das Ihren eigenen Erwartungen oder glauben Sie an mehr oder weniger?