EA Sports F1 24, Warhammer 40K: Rogue Trader und mehr werden demnächst zum Game Pass hinzugefügt

Bisher hat Microsoft im Jahr 2025 eine schöne Auswahl an Titeln zu Game Pass hinzugefügt, und jetzt ist es an der Zeit zu sehen, was wir Ende dieses Monats bekommen. Es ist diesmal eine kleinere Auswahl als sonst, wahrscheinlich ein Ergebnis eines bestimmten Rollenspiels, das heute veröffentlicht wird, aber es ist schwer, sich bei schönen Titeln wie diesen zu beschweren. Hier ist, was wir erwarten können und wann (Spiele mit * werden beim Start nicht zu Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



Avowed (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 18. Februar*



EA Sports F1 24 (Cloud, Konsole und PC) EA Play – 20. Februar*



Warhammer 40.000: Rogue Trader (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 20. Februar



Watch Dogs: Legion (Cloud, Konsole und PC) - 25. Februar



Wie üblich sind auch zusätzliche Inhalte als Vergünstigungen zum kostenlosen Download enthalten, und die zweite Februarhälfte ist besser als sonst. Unter anderem können Sie Madden NFL 25: EA Play Supercharge Pack genießen. Minecraft: 1 Month Marketplace Pass, Monster Hunter Now: MH Now Bundle und MultiVersus: MVP Pack 5 – über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Es gibt zwar nicht nur gute Nachrichten, denn neun Spiele verlassen den Service am 28. Februar (obwohl wir vermuten, dass nur wenige das alte F1-Spiel vermissen werden, da die neueste Inkarnation hinzugefügt wird), aber bis dahin haben Sie einen Rabatt auf sie, wenn Sie welche behalten möchten: