Bericht: Modern Warfare 2 wird schon bald zum Game Pass hinzugefügt

Es scheint, dass Game Pass -Abonnenten sich darauf freuen können, dass bald mehr Call of Duty zum Dienst kommen. Sowohl Insider Gaming als auch XboxEra behaupten, Quellen zu haben, die darauf hindeuten, dass das Call of Duty: Modern Warfare 2 von 2009 im März oder April zum Dienst hinzugefügt wird.

Es lohnt sich jedoch, daran zu denken, dass es sich möglicherweise nicht um das Originalspiel handelt, sondern um das Remaster der Modern Warfare 2 -Kampagne, die 2020 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Ist letzteres der Fall, dann gilt nur die Kampagne und kein Multiplayer.

Unter der Annahme, dass die Informationen korrekt sind, wird es das erste ältere Spiel der Serie sein, das auf Game Pass kommt. So wie es aussieht, stehen die Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Black Ops 6 von 2023 allen kriegshungrigen Abonnenten zur Verfügung.