Hier sind alle enthüllten Charaktere und erste Screenshots von Sonic Racing: Crossworlds

Einer der vorgestellten Titel während des PlayStation-Events gestern Abend war Sonic Racing: Crossworlds. Wie wir bereits mit dem ersten Trailer berichten konnten, erwartet uns ein rasantes Kartspiel, diesmal mit Portalen, die in neue Welten führen. Das bedeutet, dass Sie im Handumdrehen von einer Eiswelt direkt in die Wüste gelangen können, was unbestreitbar für eine andere Art von Rennen sorgt.

Sega verspricht außerdem "die größte Liste von Charakteren in einem Sonic-Rennspiel", und via Reddit wurden nun alle Charaktere, die bisher aus dem ersten Trailer enthüllt wurden, aufgelistet:



Amy



Groß die Katze



Charmy



Sahne und Käse



Eggman



Eierbauer



Düsen Sie den Falken



Knöchel



Metall Sonic



Omega



Rouge



Salbei



Schatten



Silber



Schall



Schwänze



Vektor



Zazz



Nun können wir auch die ersten Bilder aus dem Spiel anbieten. Sega hat sieben hochauflösende Screenshots geteilt, die Sie sich unten ansehen können.

Sonic Racing: Crossworlds wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation, Switch (vermutlich auch Switch 2, obwohl das noch nicht bestätigt wurde... noch nicht) und Xbox.