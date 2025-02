Bericht: "Die Next-Gen-Konsolenhardware der Xbox wurde jetzt vollständig genehmigt"

HQ

Die Strategie von Microsoft ist derzeit nicht ganz einfach zu verstehen. Sie scheinen sich gerade dann für Multi-Format entschieden zu haben, als sie anfingen, selbst Spiele zu veröffentlichen, und dem Gaming-Giganten Sony gingen im Grunde genommen die eigenen Spiele aus, um sie auf den Markt zu bringen - und nach einem mageren Jahr 2024 scheint 2025 auch an der First-Party-Front für PlayStation nicht viel besser zu sein.

Das bedeutet, dass wir jetzt in der Position sind, dass Microsoft die Chance verpasst, ein wirklich starkes Xbox-Line-up anzubieten, wenn Sony am schwächsten ist, und es deutet viel darauf hin, dass Microsoft im Jahr 2025 mehr große First-Party-Spiele für PlayStation veröffentlichen wird als Sony. Nicht zuletzt angesichts des etwas faden und nach First-Partys hungernden 40-minütigen Streams, den sie über Nacht boten.

Wie auch immer, Microsoft sagt, dass es in Zukunft weitere Xbox-Konsolen herausbringen wird und hat "den größten technischen Sprung versprochen, den Sie jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben".

Jetzt hat der normalerweise zuverlässige Windows Central-Redakteur Jez Corden einige neue Informationen über die kommende(n) Xbox-Konsole(n) und schreibt, dass ihm "kürzlich mitgeteilt wurde, dass die Next-Gen-Konsolenhardware der Xbox nun ihre frühen Pitch-Phasen hinter sich gelassen hat und vollständig genehmigt und den ganzen Weg nach oben in der Kette kalkuliert wurde".

Er betont, dass er nicht glaubt, dass wir "in absehbarer Zeit" sehen werden, was sie auf Lager haben, aber es scheint, dass sich die Dinge für Xbox immer noch bewegen und es wird interessant sein zu sehen, wie Microsoft die Leute dazu bringen will, das Gerät zu kaufen, wenn sie keine exklusive Software anzubieten haben.