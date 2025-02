Split Fiction bekommt eine richtige Einführung in einem neuen Story-Trailer

HQ

Obwohl It Takes Two vor sechs Jahren veröffentlicht wurde, ist es nie wirklich aus dem Rampenlicht der Medien verschwunden. Wenn es sich nicht um Gerüchte über Fortsetzungen oder Filmadaptionen handelt, dann sind es Meilensteine, die bei der Anzahl neuer Spieler erreicht werden.

Das Koop-Meisterwerk des schwedischen Hazelight war und ist wirklich etwas Besonderes, weshalb die Erwartungen an den Nachfolgetitel des Studios hoch waren. Bei den Game Awards im Dezember wurde uns zum ersten Mal Split Fiction vorgestellt, das wieder eine Geschichte mit Kooperation im Fokus erzählt, diesmal über zwei Autoren, die sich auf Fantasy und Scifi konzentrieren - die nun versuchen müssen, in den Welten zu überleben, die sie selbst erschaffen haben.

Es feiert am 6. März Premiere für PC, PlayStation und Xbox. Wie bei It Takes Two unterstützt Split Fiction den Friend Pass, sodass Sie nur eine Person benötigen, die das Spiel besitzt, damit Sie zusammen spielen können. Es ist auch formatunabhängig, da es sich um vollständiges Crossplay handelt.

Während des gestrigen Sony-Events nutzte Hazelight die Gelegenheit, um mehr von der Geschichte der Kampagne zu zeigen, komplett mit viel Gameplay. Schauen Sie sich das Video unten an.