Alice in Borderland kehrt im September für tödlichere Spiele zurück

Nach der zweiten sehr erfolgreichen Staffel von Alice in Borderland im Jahr 2022 dachten viele, dass die japanische Serie zu Ende gehen würde, da es so aussah, als würden die Handlungsfäden geknüpft. Aber kurz darauf wurde bestätigt, dass es eine dritte Staffel geben würde, und jetzt wissen wir, wann Alice in Borderland zurückkehrt.

Netflix zeigt das erste Bild aus der dritten Staffel über Bluesky und schreibt, dass die Serie im September zurückkehren wird. Dies sollen die letzten Episoden sein und anscheinend werden Joker nun an den vom Battle Royale inspirierten Wettbewerben teilnehmen.

Vielleicht etwas, auf das man sich freuen kann? Wenn Sie Alice in Borderland noch nicht gesehen haben, sind die ersten beiden Staffeln auf Netflix verfügbar und einen Blick wert.