Atomfall Features im neuen Trailer

Einer der spannendsten Titel im nächsten Monat ist die kommende Atomfall -Serie von Rebellion (Sniper Elite. Er spielt in einer Region im Norden Englands, in der nach dem Windscale-Feuer seltsame Dinge passieren. Was wir hier bekommen, ist eine alternative Interpretation der radioaktiven Katastrophe, die die Behörden anscheinend vertuschen wollen.

Rebellion verspricht "ein Einzelspieler-Survival-Action-Spiel, das sich aus Science-Fiction-, Folk-Horror- und Kalter-Krieg-Einflüssen speist" und schreibt, dass wir uns auf "eine dunkle und unheilvolle Welt mit unterschiedlichen Umgebungen und Orten" freuen können. Etwas, das unbestreitbar ziemlich lecker klingt.

Atomfall wird am 27. März für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht und ist ab dem ersten Tag in Game Pass enthalten. Jetzt haben wir einen neuen Features -Trailer, der verschiedene Aspekte des Abenteuers zeigt, die überraschend abwechslungsreich aussehen. Schauen Sie es sich unten an.