Morena Baccarin als Die Zauberin in Masters of the Universe bestätigt

Wie wir wissen, arbeitet Amazon an einer neuen Verfilmung von Masters of the Universe, die bereits eine ziemlich hochkarätige Besetzung hat, darunter Camila Mendes als Teela, Alison Brie als Evil-Lyn, Jared Leto als Skeletor, Idris Elba als Man-at-Arms und Nicholas Galitzine als He-Man.

Nun wurden zwei weitere Namen bestätigt, und zwar Morena Baccarin (Firefly, Homeland, Gotham, Deadpool ) als Die Zauberin, vielleicht He-Mans wichtigste Verbündete, und Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones, Vikings: Valhalla, The Witcher ) als Fisto.

Was genau Skeletor in dem Film anstellen wird, wird bei der Premiere am 5. Juni nächsten Jahres enthüllt, obwohl es zumindest auf dem Papier so klingt, als ob das Potenzial für ein aufregendes Projekt vorhanden ist.