Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag hat die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen scharf verurteilt und erklärt, dass die Einschränkungen seine Arbeit nicht behindern werden.

Die von Trump unterzeichnete Anordnung richtete sich gegen IStGH-Beamte, die mögliche Kriegsverbrechen von US-Personal oder ihren Verbündeten wie Israel untersuchen, indem sie Geldstrafen verhängte und ihnen die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrte. Dieser Schritt kommt nur wenige Tage nach Trumps Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der persönlich von einem Haftbefehl des IStGH wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt betroffen ist.

Netanjahu lobte in seiner Antwort Trumps Dekret und nannte den IStGH eine "antiamerikanische" und "antisemitische" Institution. Das Tribunal bleibt jedoch trotzig in seinem Engagement für Gerechtigkeit und erkennt an, dass die Sanktionen zwar seine Arbeit untergraben können, aber fest zu seinem Personal steht und sich verpflichtet, Millionen von unschuldigen Opfern von Gräueltaten auf der ganzen Welt in allen Situationen, die ihm bevorstehen, weiterhin Gerechtigkeit und Hoffnung zu bieten.

Die Führung des IStGH betonte, dass ihre Entscheidungen auf dem Recht und nicht auf politischer Einflussnahme beruhen, und forderte die 125 Mitgliedstaaten des Römischen Statuts auf, sich ihnen bei der Verteidigung der Unabhängigkeit der internationalen Justiz anzuschließen. Das Gericht steht auch wegen seiner Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine und im Gazastreifen auf dem Prüfstand, was seine umstrittene und oft umstrittene Rolle auf der Weltbühne hervorhebt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.