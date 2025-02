Hören Sie die Musik von Avowed

HQ

Wie ihr wisst, sind es nur noch zwölf Tage bis zur Veröffentlichung von Avowed, in denen wir die Rollenspielwelt von Eora erkunden können. Kürzlich haben wir über das Gerücht berichtet, dass das Spiel 60 Bilder pro Sekunde auf der Xbox Series X unterstützen würde, was überraschend war, wenn man bedenkt, dass Obsidian letzten Herbst sagte, dass es für die Konsole nur 30 Bilder pro Sekunde waren.

Jetzt hat Game Director Carrie Patel dies in einem MinnMax-Interview (via Bluesky) bestätigt, und so wissen wir, dass es ein flüssiges Spielerlebnis sein wird, auf das wir uns freuen können, bei dem man 30 Bilder pro Sekunde wählen kann, wenn man stattdessen der Grafik den Vorrang geben möchte.

Obsidian Entertainment hat auch das Titellied von Avowed und zwei weitere Lieder präsentiert. Sie können diese über YouTube unter den folgenden Links anhören, wenn Sie einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen möchten, was noch kommen wird:



Titel-Thema



Soil Song



We Twine (Abspann)



Der Komponist Venus Theory sagt in einem Interview bei NME.com folgendes über den Titelsong:

"Eine klangliche Einführung in die Themen und die Welt von Eora, wie sie in Avowed präsentiert wird, mit einigen cleveren Anspielungen auf wichtige Charakterthemen und Story-Momente, die ihr im Laufe des Spiels entdecken werdet. Wie bei der Verschiebung der Perspektiven, die die Spieler in Avowed erleben, lehnt sich der Titeltrack an die neue und innovative Klangpalette an, die den charakteristischen Sound von Avowed bietet, während der gleiche 'Fantasy'-Ton beibehalten wird."

Wir melden uns natürlich nächste Woche mit einem Rückblick auf das Spiel zurück. Avowed erscheint am 18. Februar für PC und Xbox. Es ist auch in Game Pass enthalten, worüber Sie hier mehr lesen können.