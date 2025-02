Capcom Fighting Collection 2 erscheint im Mai und wir haben einen massiven neuen Trailer, um das zu beweisen

HQ

Gestern berichteten wir, dass Capcom endlich Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics für Xbox veröffentlicht hat, fast sechs Monate nach den anderen Formaten (was sie jedoch mit einem schönen Verkauf kompensieren). Jetzt, wo es fast Zeit für die nächste Kampfkollektion ist, nämlich Capcom Fighting Collection 2, werden alle Formate vom ersten Tag an enthalten sein.

Wann ist dann dieser Tag? Nun, Capcom kündigt nun an, dass diese gut sortierte Kollektion am 16. Mai erscheinen wird. Hier sind die enthaltenen Kampfklassiker:



Capcom gegen SNK



Capcom gegen SNK 2



Capcom kämpft gegen die Evolution



Street Fighter Alpha 3 Obermaterial



Plasma Sword: Der Albtraum von Bilstein



Kraft-Stein



Power Stein 2



Projekt Gerechtigkeit



Capcom Fighting Collection 2 kann ab sofort über die digitalen Stores für alle Formate - PC, PlayStation, Switch und Xbox - vorbestellt werden, und wir haben auch ein Vorbestellungsvideo erhalten, das alles zeigt, was enthalten ist, komplett mit vielen Informationen zu jedem Titel. Schauen Sie es sich unten an.