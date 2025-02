Der United States Postal Service nimmt die Paketzustellung aus China inmitten von Trump-Zöllen wieder auf

HQ

Der United States Postal Service hat die Annahme von Paketen aus dem chinesischen Festland und Hongkong wieder aufgenommen, nachdem er durch Donald Trumps jüngste Zollpolitik vorübergehend ausgesetzt worden war.

Die neuen Regeln zielen darauf ab, ein Schlupfloch zu schließen, das es zuvor kleinen Paketen unter 800 US-Dollar ermöglichte, steuerfrei einzureisen, ein System, das von Fast-Fashion-Giganten wie Shein und Temu weit verbreitet ist. Während inländische Einzelhändler seit langem argumentieren, dass diese Ausnahmen chinesischen Verkäufern einen unfairen Vorteil verschaffen, hat der Schritt auch Bedenken über mögliche Verzögerungen für amerikanische Verbraucher geweckt.

Die Zollbeamten arbeiten nun an einem System, das eine reibungslose Abwicklung unter den aktualisierten Vorschriften gewährleisten soll. In der Zwischenzeit verschärft die Europäische Union auch die Aufsicht über E-Commerce-Importe, was ein breiteres Durchgreifen gegen steuerfreie Lieferungen aus China signalisiert, so dass abzuwarten bleibt, wie sich dies auf den Welthandel auswirken wird.