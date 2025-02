South of Midnight erhält einen animierten Stop-Motion-Trailer

HQ

Wir hatten einen wirklich schönen Montag hier bei Gamereactor. Gestern haben wir einen Vorschaucode für South of Midnight erhalten. Dank dessen können wir am 11. Februar unsere Eindrücke von dem Abenteuer enthüllen, also verpassen Sie es nicht.

South of Midnight hat dank seines eigenartigen Designs und seines ungewöhnlichen Themas viel Aufmerksamkeit erhalten, mit einem Abenteuer, das in einer Fantasy-Version des amerikanischen tiefen Südens spielt. Eine weitere Sache, auf die viele reagiert haben, sind die Stop-Motion-animierten Zwischensequenzen.

Passend zu diesem Thema hat Compulsion Games jetzt einen Stop-Motion-Trailer veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit Clyde Henry Productions entstanden ist und nur Puppen und handerstellte Umgebungen verwendet. Schauen Sie es sich unten an.

Der 8. April ist das Veröffentlichungsdatum für PC und Xbox Series und wird am ersten Tag in Game Pass enthalten sein.