Sumo Digital fokussiert alle Bemühungen, ein Support-Studio zu werden, und gibt alle Arbeiten an eigenen IPs auf

Es mag nicht nach einer großen Veränderung klingen, aber Sumo Digital gab heute bekannt, dass sie beschlossen haben, die gesamte Entwicklung ihrer eigenen Spiele einzustellen. Stattdessen werden sie nun ausschließlich als Hilfsstudio arbeiten und für andere entwickeln.

Das mag zwar drastisch klingen, aber das Studio hat im Laufe der Jahre nicht viele große Originalprojekte abgeliefert (das mittelmäßige Snake Pass ist eine der wenigen Ausnahmen). VGC schreibt jedoch, dass "mehrere originelle Projekte in letzter Zeit im Unternehmen in Entwicklung waren", die nun aufgrund der heutigen Ankündigung eingestellt werden.

Sumo Digital ist vor allem für all die großartigen Titel bekannt, die sie zusammen mit Sega entwickelt haben, wie z.B. Sega Superstars Tennis und Sonic & Sega All-Stars Racing. Sie haben aber auch Crackdown 3 mit Xbox Game Studios sowie Little Big Planet 3 und Sackboy: A Big Adventure im Auftrag von Sony entwickelt, um nur einige andere Beispiele zu nennen. Um die heutige Entscheidung zusammenzufassen, wird sich Sumo Digital auf das konzentrieren, was es am besten kann.

Leider werden die Änderungen dazu führen, dass einige Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden, und es sollte nicht vergessen werden, dass 15 % der Erwerbstätigen - bis zu 250 Personen - bereits im Jahr 2024 gehen mussten. Das Studio schreibt:

"Dieser Übergang wird sich unweigerlich auf unsere Studios und unsere Mitarbeiter auswirken. Wir setzen uns dafür ein, diese Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, alle Möglichkeiten zur Bindung von Talenten auszuloten und die Betroffenen mit Transparenz, Fürsorge und Mitgefühl zu unterstützen."

Wir drücken die Daumen, dass so wenige wie möglich betroffen sein werden, aber gleichzeitig freuen wir uns, dass Sumo Digital dabei bleibt, und wir freuen uns auf ihre zukünftigen Spiele. Wir hätten sicherlich nichts gegen eine Fortsetzung von Sega Superstars Tennis oder Virtua Tennis - eine Serie, an der Sumo auch schon gearbeitet hat.