Neowiz hat sich mit ehemaligen Dishonored- und Prey-Schöpfern bei Wolfeye Studios zusammengetan, um ihr kommendes Spiel zu veröffentlichen

Der koreanische Publisher Neowiz hat sich mit den erfahrenen Entwicklern von Wolfeye Studios zusammengetan, um dessen kommenden Titel zu veröffentlichen. Das Spiel - das noch keinen Namen hat - verspricht, ein Retro-Sci-Fi-Action-RPG zu werden, das im Rahmen dieser Enthüllung auch einige neue Konzeptzeichnungen erhalten hat.

Neowiz ist vor allem für seine Arbeit am Hit Lies of P aus dem Jahr 2023 bekannt, der bald einen neuen DLC veröffentlichen wird. Seungchul Kim, Co-CEO von Neowiz, sagte in einer Pressemitteilung über die Partnerschaft: "Diese Zusammenarbeit bekräftigt unser Engagement, bemerkenswerte, storybasierte Spiele zu liefern, die bei Spielern weltweit auf PC- und Konsolenplattformen Anklang finden."

Zum Team von Wolfeye gehören Raphaël Colantonio, der vor allem für seine Arbeit an der Entwicklung der Dishonored-Spiele an der Seite von Harvey Smith bekannt ist, sowie Julien Roby, der 2017 Prey entwickelt hat. Der Rest des Teams besteht aus ähnlich erfahrenen Spieleentwicklern, und sie wollen ein RPG präsentieren, das, in Colantonios Worten, "RPG, Action und Simulation miteinander verbindet".

"Mit NEOWIZ haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision wirklich versteht und sich genauso wie wir dafür einsetzt, ein einzigartiges, kreatives und unvergessliches Spielerlebnis zu bieten, das sowohl unsere langjährigen Fans als auch neue Spieler anspricht", sagt Julien Ruby, CEO und Executive Producer bei Wolfeye.

Da wir noch nicht einmal einen Namen für das kommende Spiel haben, haben wir auch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster, aber wir hoffen, in Zukunft mehr über diesen Titel zu hören.