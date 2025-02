Das Resident Evil-Franchise verkauft sich immer wieder wie warme Semmeln

HQ

Im Zusammenhang mit dem jüngsten Quartalsbericht hat Capcom die Gelegenheit genutzt, seine sogenannte Platinum Titles Liste zu aktualisieren. Dank dessen wissen wir jetzt, dass die Resident Evil Spiele des Unternehmens weiterhin viel verkauft werden, obwohl keine neuen Spiele angekündigt wurden.

Sowohl Resident Evil 7: Biohazard als auch Resident Evil Village wurden im letzten Quartal jeweils 400.000 Mal verkauft, wobei ersteres nun insgesamt 14,4 Millionen Exemplare und letzteres 10,9 Millionen Exemplare verkauft. Die Zahlen werden am 31. Dezember aktualisiert und beinhalten somit das Weihnachtsgeschäft 2024.

Wir wissen nicht, was das nächste Spiel der Serie sein wird. Viele Leute hoffen offensichtlich auf Resident Evil 9, aber es gab in letzter Zeit viele Gerüchte, dass wir als nächstes ein Remake von Resident Evil Zero erwarten sollten.